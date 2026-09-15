Красноярское УКС требует с обанкроченной компании 107,5 млн рублей

«Управление капитального строительства» (УКС) Красноярска направило в арбитражный суд региона требования к ООО «Красноярская дорожно-строительная компания» (КДСК) на 107,46 млн руб. Сообщение об этом конкурсный управляющий КДСК опубликовал в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Задолженность возникла по муниципальным контрактам. Согласно публикации, они были заключены в 2021—2022 годах.

ООО «Красноярская дорожно-строительная компания» было признано банкротом в августе этого года по иску ООО «Юнитех». Конкурсное производство открыто на срок до 12 февраля 2027 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее пост гендиректора КДСК занимал Антон Егоров, которого в мае 2026 года приговорили к трем годам колонии по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мошенничество, согласно материалам дела, имело место при реконструкции объектов АО «Асфальтобетонный завод» в 2022—2023 годах. Для ее проведения между КДСК и предприятием был заключен договор об оказании инжиниринговых услуг.

Валерий Лавский