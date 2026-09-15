World Taekwondo разрешила проводить соревнования в России
Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) снял ограничения на проведение мероприятий в России. Об этом сообщила пресс-служба Союза тхэквондо России.
Решение было принято на внеочередном заседании, которое прошло в южнокорейском Чунчхоне. «Международный календарь соревнований на этот год уже сверстан, поэтому в этом году никаких соревнований в России не пройдет. А уже в следующем году, наверное, это возможно. Президент Союза тхэквондо России этим вопросом занимается, и я надеюсь, что какое-то из мероприятий пройдет на территории нашей страны. Может быть, и не одно»,— сказал главный тренер национальной сборной Вадим Иванов.
В январе World Taekwondo допустила российских спортсменов к участию в международных соревнованиях под национальной символикой.
Решение World Taekwondo снимает отдельное ограничение на проведение турниров в России, но не следует смешивать его с режимом допуска спортсменов. В январе 2026 года российским и белорусским участникам, включая юниоров, разрешили выступать под национальной символикой, однако запрет на проведение мероприятий федерации на территории России тогда сохранился. Теперь сняты именно территориальные ограничения.
Вопрос о месте проведения соревнований решается международной федерацией и организатором самостоятельно. По тем же рекомендациям МОК отдельно решаются и вопросы приглашения представителей правительства или государственных органов России, а также демонстрации российского флага, гимна, цветов или иных идентификационных элементов: снятие запрета на проведение турниров само по себе не разрешает их автоматически.