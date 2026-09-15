World Taekwondo разрешила проводить соревнования в России

Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) снял ограничения на проведение мероприятий в России. Об этом сообщила пресс-служба Союза тхэквондо России.

Решение было принято на внеочередном заседании, которое прошло в южнокорейском Чунчхоне. «Международный календарь соревнований на этот год уже сверстан, поэтому в этом году никаких соревнований в России не пройдет. А уже в следующем году, наверное, это возможно. Президент Союза тхэквондо России этим вопросом занимается, и я надеюсь, что какое-то из мероприятий пройдет на территории нашей страны. Может быть, и не одно»,— сказал главный тренер национальной сборной Вадим Иванов.

В январе World Taekwondo допустила российских спортсменов к участию в международных соревнованиях под национальной символикой.

Арнольд Кабанов