«Яндекс» выплатит дивиденды за первое полугодие

Акционеры МКПАО «Яндекс» одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за первое полугодие в размере 110 руб. на бумагу, указано на сайте раскрытия информации.

Купить акции «Яндекса» под дивиденды можно до 21 сентября. Текущая дивдоходность составляет 2,85%. Согласно дивидендной политике, «Яндекс» стремится осуществлять выплаты дважды в год. Конкретный порядок выплат в компании не установлен.

В апреле акционеры «Яндекса» утвердили финальные дивиденды за 2025 год в размере 110 руб. на бумагу. Общая сумма выплат не раскрывалась.