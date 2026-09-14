«Русагро» взыскало с тамбовской птицефабрики ГАП «Ресурс» долг за поставку

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск белгородского ООО «Группа компаний "Русагро"» (структура одноименного холдинга, основанного Вадимом Мошковичем) к ОАО «Токаревская птицефабрика» (входит в группу агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова) о взыскании 42 млн руб. задолженности и 2,2 млн руб. неустойки за неисполнение обязательств по договору поставки. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Первоначально «Русагро» требовала взыскать 42,9 млн руб. В основу спора лег договор поставки компонентов для производства комбикормов, заключенный в октябре 2025 года. Согласно приложению, истец должен был передать «Токаревской птицефабрике» 140 т метионина — кормовой добавки — общей стоимостью 42 млн руб. «Русагро» поставило товар в полном объеме, однако покупатель его не оплатил. По условиям договора пеня составляет 0,02% от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки. Она продолжит начисляться до момента фактической оплаты долга.

По данным Rusprofile, ОАО «Токаревская птицефабрика» было зарегистрировано в поселке Токаревка Тамбовской области в 2013 году. Основной вид деятельности — производство замороженного мяса птицы. Уставный капитал — 1,8 млрд руб. Собственники скрыты. Директором является Сергей Бугунов. Выручка в 2025 году составила 42 млрд руб., что на 4,5% меньше, чем годом ранее (44 млрд руб.). Чистая прибыль сократилась на 11,1% — с 2,7 млрд в 2024-м до 2,4 млрд руб. в 2025 году.

В июне «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил иск ООО «Рассказовское» (принадлежит депутату Тамбовской облдумы Дмитрию Пузанову) к ОАО «Токаревская птицефабрика». С ответчика взыскано 108,3 млн руб. задолженности и пеней по договору поставки.

Мария Свиридова