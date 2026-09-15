Соболенко оштрафовали за разбитую ракетку после поражения в финале US Open

Организаторы Открытого чемпионата США (US Open) оштрафовали белорусскую теннисистку Арину Соболенко за «ненадлежащее обращение с ракеткой» на $7,5 тыс. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Михал Самульски.

В финале заключительного в сезоне турнира Большого шлема Арина Соболенко со счетом 4:6, 7:5, 2:6 уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. После поражения белоруска несколько раз ударила ракеткой о корт и сломала ее. Также теннисистка в нецензурной форме попросила оператора не снимать ее. «Если бы держала все внутри, то не смогла бы сказать после ни слова или наговорила бы не самых приятных вещей. Я просто хотела выпустить агрессию и разочарование»,— объяснила свое поведение Соболенко.

Всего организаторы нью-йоркского мейджора применили санкции к 20 теннисистам. Самый крупный штраф — $20 тыс. — получила аргентинка Луисина Джованнини за «несоответствие выступления профессиональным стандартам». Из-за травмы она отказалась от продолжения матча первого круга квалификации против итальянки Лючии Бронцетти спустя 17 минут при счете 0:5.

По итогам US Open Арина Соболенко опустилась на вторую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Она возглавляла классификацию на протяжении 99 недель. На счету 28-летней белоруски 24 титула WTA, в том числе четыре победы на турнирах Большого шлема.

Арнольд Кабанов