Соболенко оштрафовали за разбитую ракетку после поражения в финале US Open
Организаторы Открытого чемпионата США (US Open) оштрафовали белорусскую теннисистку Арину Соболенко за «ненадлежащее обращение с ракеткой» на $7,5 тыс. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Михал Самульски.
В финале заключительного в сезоне турнира Большого шлема Арина Соболенко со счетом 4:6, 7:5, 2:6 уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. После поражения белоруска несколько раз ударила ракеткой о корт и сломала ее. Также теннисистка в нецензурной форме попросила оператора не снимать ее. «Если бы держала все внутри, то не смогла бы сказать после ни слова или наговорила бы не самых приятных вещей. Я просто хотела выпустить агрессию и разочарование»,— объяснила свое поведение Соболенко.
Всего организаторы нью-йоркского мейджора применили санкции к 20 теннисистам. Самый крупный штраф — $20 тыс. — получила аргентинка Луисина Джованнини за «несоответствие выступления профессиональным стандартам». Из-за травмы она отказалась от продолжения матча первого круга квалификации против итальянки Лючии Бронцетти спустя 17 минут при счете 0:5.
По итогам US Open Арина Соболенко опустилась на вторую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Она возглавляла классификацию на протяжении 99 недель. На счету 28-летней белоруски 24 титула WTA, в том числе четыре победы на турнирах Большого шлема.
В финале Открытого чемпионата США (US Open) 2026 года белорусская теннисистка Арина Соболенко, победительница двух предыдущих турниров, встретилась с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
После этой победы Елена Рыбакина впервые возглавила рейтинг WTA, обогнав Соболенко, которая удерживала статус первой ракетки мира с октября 2024 года. Официальное обновление рейтинга произошло 14 сентября 2026 года.
Призовой фонд US Open в 2026 году составил 108 миллионов долларов, при этом победителям было выплачено рекордные 5,5 миллиона долларов. Соболенко в четвертый раз подряд вышла в финал US Open, обыграв в полуфинале американку Джессику Пегулу.