Станислав Наумов не смог оспорить отказ в регистрации на выборах в Госдуму

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге признал законным решение челябинского облсуда, утвердившего отказ в регистрации депутата Госдумы Станислава Наумова кандидатом на предстоящих выборах. Об этом сообщает пресс-служба суда. Апелляционная жалоба парламентария оставлена без удовлетворения, а решение первой инстанции вступило в силу.

Ранее Станислав Наумов, баллотировавшийся в порядке самовыдвижения по Магнитогорскому одномандатному округу №191, не был допущен к участию в выборах в Государственную думу РФ окружной избирательной комиссией. Основанием для отказа стали результаты проверки подписных листов, в которых избирком выявил недопустимый процент брака. Господин Наумов пытался оспорить это решение в Челябинском областном суде, однако инстанция поддержала позицию комиссии.

Станислав Наумов является действующим депутатом Государственной думы восьмого созыва.

Как ранее сообщал „Ъ-Южный Урал“, решение об отказе в регистрации господину Наумову было принято ОИК единогласно 16 августа. Согласно протоколу комиссии, кандидат представил документы за три минуты до истечения установленного срока — в 17:57 5 августа. При этом процедура оформления и заверения листов затянулась: господин Наумов фактически находился в помещении избиркома еще 18 с половиной часов и передал документы на проверку лишь днем 6 августа.

Евгений Рыженьков