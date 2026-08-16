Избирком Челябинской области не допустил самовыдвиженцев к выборам в Госдуму РФ

Окружные избирательные комиссии (ОИК) Челябинской области отказали в регистрации двум последним кандидатам-самовыдвиженцам, претендовавшим на мандаты депутатов Государственной думы девятого созыва. По итогам проверки подписных листов из гонки выбыли Станислав Наумов и Владимир Корнев. У одного из претендентов доля недействительных подписей превысила 23%, включая автографы умерших граждан.

Решение об отказе в регистрации господину Наумову (округ №191) было принято ОИК единогласно 16 августа. Согласно протоколу комиссии, кандидат представил документы за три минуты до истечения установленного срока — в 17:57 5 августа. При этом процедура оформления и заверения листов затянулась: господин Наумов фактически находился в помещении избиркома еще 18,5 часов и передал документы на проверку лишь днем 6 августа.

Для регистрации Станиславу Наумову требовалось минимум 16,2 тыс. подписей, он сдал 16,8 тыс. Из отобранных для проверки 8,1 тыс. подписей рабочая группа признала недостоверными 3,8 тыс. (47,7% от проверенных, или 23,01% от общего числа). Среди нарушений — автографы 545 умерших или не обладающих избирательным правом граждан, 186 повторных подписей и 2,6 тыс. записей, внесенных, по заключению почерковедов МВД, не самими избирателями. Кроме того, часть подписей собирали члены участковых избиркомов, что запрещено законом.

В тот же день ОИК округа №189 отказала в регистрации Владимиру Корневу. При необходимом минимуме в 15,5 тыс. подписей кандидат представил в комиссию лишь 354 автографа избирателей. На этом основании комиссия признала регистрацию невозможной.

Ранее гонку покинули еще три претендента, не предоставившие подписные листы к дедлайну 5 августа. В Златоустовском округе №192 не сдала документы сотрудник филиала РАНХиГС Елена Гузова. В Магнитогорском округе №191 подписи не представила пенсионерка Татьяна Бухтиярова. В Металлургическом округе №189 от участия в процедуре регистрации фактически отказался пенсионер Зуфар Шарипов. Таким образом, этап регистрации для самовыдвиженцев в Челябинской области завершился отсутствием беспартийных кандидатов в бюллетенях. Всего о выдвижении заявляли пять человек: двое получили отказ по итогам проверки, еще трое не представили документы в срок.

Согласно федеральному закону о выборах депутатов Госдумы, кандидаты-самовыдвиженцы обязаны собрать в свою поддержку подписи не менее 3% избирателей округа. Регистрация признается невозможной, если в ходе случайной выборки (не менее 50% от сданных листов) доля недействительных или недостоверных подписей составляет 5% и более.

Господин Наумов в разговоре с корреспондентом «Коммерсант — Южный Урал» опроверг данные о 545 подписях умерших, отметив, что на самом деле у избиркома в этой части вопросов к подписям не было.

Станислав Наумов — действующий депутат Госдумы, состоит во фракции ЛДПР, хотя покинул саму партию ради участия в праймериз «Единой России». Однако праймериз он проиграл, после чего и решил принять участие в выборах по одномандатному округу как самовыдвиженец.

Евгений Рыженьков