ФСБ: осужденный на 12 лет частный детектив сотрудничал со спецслужбами Украины

Вступил в силу приговор президенту некоммерческого партнерства «Международное объединение частных детективов» Андрею Матушкину. В июле суд Санкт-Петербурга назначил ему 12 лет колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону, передает ТАСС.

По данным следствия, Матушкин использовал свой статус, чтобы за денежное вознаграждение передавать сведения о представителях российских органов власти по заданию спецслужб Украины. Информацию, которую предоставил фигурант, в дальнейшем использовали для «подрывной деятельности на территории России», уточнили в ФСБ.

Некоммерческое партнерство «Международное объединение детективов» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2012 году. Оно позиционирует себя как крупнейшее сообщество сыщиков, силовиков и сотрудников охранных ведомств по всему миру. Андрея Матушкина отправили под стражу в сентябре 2025 года. Дело слушалось в закрытом режиме из-за наличия грифа секретности. Помимо лишения свободы, у подсудимого конфисковали более 150 тыс. руб.