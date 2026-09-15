ФСБ: осужденный на 12 лет частный детектив сотрудничал со спецслужбами Украины
Вступил в силу приговор президенту некоммерческого партнерства «Международное объединение частных детективов» Андрею Матушкину. В июле суд Санкт-Петербурга назначил ему 12 лет колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону, передает ТАСС.
По данным следствия, Матушкин использовал свой статус, чтобы за денежное вознаграждение передавать сведения о представителях российских органов власти по заданию спецслужб Украины. Информацию, которую предоставил фигурант, в дальнейшем использовали для «подрывной деятельности на территории России», уточнили в ФСБ.
Некоммерческое партнерство «Международное объединение детективов» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2012 году. Оно позиционирует себя как крупнейшее сообщество сыщиков, силовиков и сотрудников охранных ведомств по всему миру. Андрея Матушкина отправили под стражу в сентябре 2025 года. Дело слушалось в закрытом режиме из-за наличия грифа секретности. Помимо лишения свободы, у подсудимого конфисковали более 150 тыс. руб.
Объединение, которым руководил Андрей Матушкин, имело широкий круг участников: по данным его представителя, вступить туда мог любой желающий, уплачивающий взносы, причем членами были в том числе частные детективы из США, Великобритании и других стран. Такая модель обеспечивала не только профессиональное, но и международное окружение вокруг организации, однако сама по себе не подтверждает доступ каждого участника к закрытой информации.
В октябре 2025 года сообщалось, что следствие подозревало Матушкина в сборе сведений, составляющих государственную тайну, и передаче их за границу, а также в сотрудничестве с иностранной разведкой; один из источников связывал это с контактами с представителями стран Балтии. По тому же делу проходили еще два частных детектива, одного из них позднее отпустили.