Президента объединения частных детективов приговорили к 12 годам за госизмену
Санкт-Петербургский городской суд признал виновным в госизмене бывшего президента некоммерческого партнерства «Международное объединение частных детективов» Андрея Матушкина. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба судов города.
Андрей Матушкин, бывший президент некоммерческого партнерства «Международное объединение частных детективов»
Фото: IAPD
Дело слушалось в закрытом режиме из-за наличия грифа секретности. Помимо лишения свободы, у подсудимого конфисковали более 150 тыс. руб.
Андрея Матушкина отправили под стражу в сентябре 2025 года. По данным следствия, частный детектив собирал сведения, составляющие государственную тайну, и передавал их за границу. Также его подозревали в сотрудничестве с разведками стран Балтии и содействии им в России.
Дела о государственной измене, обвинения по которой предъявлены бывшему президенту «Международного объединения частных детективов» Андрею Матушкину, обычно рассматриваются в закрытом режиме из-за содержания государственной тайны. Законодательство РФ предусматривает наказание за госизмену (ст. 275 УК РФ) до пожизненного лишения свободы.
В 2023 году российские суды вынесли обвинительные приговоры по делам о госизмене в отношении 39 человек, что значительно больше, чем в 2022 году, когда таких приговоров было 16. В числе осужденных за год было также 9 иностранных граждан за шпионаж.