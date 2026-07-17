Президента объединения частных детективов приговорили к 12 годам за госизмену

Составлено ИИ-Ассистентъ

Дела о государственной измене, обвинения по которой предъявлены бывшему президенту «Международного объединения частных детективов» Андрею Матушкину, обычно рассматриваются в закрытом режиме из-за содержания государственной тайны. Законодательство РФ предусматривает наказание за госизмену (ст. 275 УК РФ) до пожизненного лишения свободы.

В 2023 году российские суды вынесли обвинительные приговоры по делам о госизмене в отношении 39 человек, что значительно больше, чем в 2022 году, когда таких приговоров было 16. В числе осужденных за год было также 9 иностранных граждан за шпионаж.