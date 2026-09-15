Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Ютта Лердам приостановила карьеру

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам не будет выступать в предстоящем сезоне. Об этом она заявила в видео, опубликованном на своем YouTube-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ютта Лердам

Фото: Amber Searls / Imagn Images / Reuters Ютта Лердам

Фото: Amber Searls / Imagn Images / Reuters

«В этом сезоне вы не увидите меня на льду. Но я считаю, что будет неправильно, если я полностью закрою эту дверь. Мне 27 лет, жизнь меняется, меняются ощущения. Но сейчас я не готова сказать, что ухожу навсегда»,— сказала 27-летняя спортсменка.

На Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо Ютта Лердам завоевала золото на дистанции 1000 м, а также взяла серебро на 500 м. Кроме того, она шесть раз выигрывала чемпионаты мира и пять раз становилась победительницей европейских первенств.

После завоевания золотой медали на Олимпиаде нидерландка расстегнула гоночный комбинезон, показав спортивный бюстгальтер Nike. По данным рекламного агентства Branthlete, демонстрация белья могла принести Лердам более $1 млн.

Арнольд Кабанов