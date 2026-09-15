В топ самых раздражающих россиян слов вошли «кринж» и «рофл»

Сервис «Литрес» и агентство Magram MR опросили россиян, какие слова и выражения их раздражают. Самыми неприятными для граждан оказались жаргонизмы и сленг, а чаще всего респонденты упоминали слово «кринж», рассказали ТАСС в пресс-службе «Литреса».

Опрос проводился в сентябре. В нем участвовали более 1,1 тыс. человек старше 18 лет.

Согласно результатам опроса, 28% россиян назвали самой раздражающей группой слов жаргонизмы и сленг, в том числе «кринж», «рофл», «инфа», «лол», «имба». Второе место по уровню неприятия заняли англицизмы («кейс», «триггерить», «хайп», «фейк») — их упомянули 17% опрошенных. 12% респондентов не любят уменьшительно-ласкательные слова («вкусняшка», «кушать», «денежки»), 9% — искажение речевых норм («от слова совсем», «доброго времени суток»), 2% — канцеляризмы («согласно», «задействовать», «осуществлять»).

В «Литресе» уточнили, что зумеров сленг раздражает реже, чем людей других поколений: на жаргонизмы пожаловались 22% россиян 18–24 лет против 30% среди респондентов в возрасте от 25 до 54 лет. Прошлогодний опрос «Дзен» и «Грамота.ру» также показал, что использование в речи сленга вроде слов «кринж» — это главный вербальный источник раздражения для большинства россиян.