Молодежные слова «кринж» и «изи» чаще всего раздражают россиян в речи

Использование в речи молодежного сленга вроде слов «кринж», «рашить» и «изи» является главным вербальным источником раздражения для большинства россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного контентной платформой «Дзен» и порталом «Грамота.ру» к Дню славянской письменности (24 мая). Данные приводит ТАСС.

В опросе приняло участие более 1,2 тыс. респондентов из разных российских регионов. 38% опрошенных назвали основными раздражителями в речи «кринж», «рашить» и «изи», 37% — бюрократические штампы и канцеляризмы. 27% респондентов негативно относятся к псевдоделовым формулировкам и корпоративному новоязу, например к словам «синергия», «прозрачно», «в треке», «финализировать». Столько же опрошенных считают самыми неприятными словами заимствования из других языков («ревью», «бэкграунд», «ноунейм»).

Респонденты также высказались о том, где чаще всего встречают раздражающие канцеляризмы. 32% отметили сайты компаний, 31% — юридические и банковские документы, 27% — письма от государственных органов, 23% — интерфейс приложений, 18% — школьные учебники.

Треть респондентов считают приемлемыми ошибки в слитном или раздельном написании слов с частицей «не». Менее терпимо россияне относятся к изменению буквы «ё» на «е» — с этим согласно лишь 26%. 18% не видят проблемы в ошибочном склонении числительных. По мнению 17%, допустимо не соблюдать правила слитного или раздельного написания приставок. 15% респондентов спокойно воспринимают ошибки в количестве «н» в слове, 14% — в постановке ударения. Наконец, лишь 10% допускают нарушение нормы написания «-тся» и «-ться».

Также 35% опрошенных признались, что не доверяют интернет-источнику, если видят грамматические ошибки, 27% — если текст сгенерирован ИИ, 24% — если присутствует нарушение правил пунктуации.