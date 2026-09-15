В Севастополе обратили в доход государства пять компаний за помощь ВСУ

Правительство Севастополя включит в казну города имущество юридических и физических лиц, «оказывающих помощь ВСУ и ГУР Украины». Было решено национализировать завод и пять компаний, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Анализ деятельности предприятий провела местная антитеррористическая комиссия. В список вошли:

севастопольский приборостроительный завод «Парус» — подконтролен лицам из Кипра, Франции, Люксембурга, власти утверждают о его связи с украинскими фондами, финансирующими ВСУ;

ООО «ТБИ» — якобы управляется через номинального учредителя гражданином Украины Григорием Луцаем, основателем киевского ООО «Интеррыбфлот», который помогает ВСУ;

ООО «КЭТЗ «Сатурн»», ООО «Атлантис-ЛТД», ООО «Росттрейд» — их фактическим владельцем назван Рожманов В. В., который якобы состоит в проукраинских группах и публикует материалы, дискредитирующие российские вооруженные силы;

ООО «Рифер» — его руководителем назван Геращенко А. Б., который «придерживается антироссийской позиции», а его сын — военнослужащий ВСУ.

Также власти Севастополя установили граждан, которые осуществляли сбор средств для украинских вооруженных формирований и вели «иную деятельность в ущерб безопасности России». Среди них:

Андрей Кривобоков (гражданин Украины);

Евгений и Светлана Харченко (якобы сотрудничали с ГУР Минобороны Украины и передавали сведения о местах расположения кораблей Черноморского флота, проходят по уголовному делу о госизмене);

Виктор Пискунов (зять действующего сотрудника ГУР Минобороны Украины, которому он сдавал квартиру в аренду, проходит по делу о незаконном обороте взрывчатых веществ);

Елена Василенко Владимировна (жена судьи Шестого апелляционного административного суда Киева, на нее оформлены апартаменты в одном из ЖК Севастополя).

В октябре 2024 года крупнейшая в Севастополе компания по газораспределению и газоснабжению ПАО «Севастопольгаз» перешла в государственную собственность. В декабре 2025-го в городе национализировали имущество 11 компаний, помогавших ВСУ.