В Севастополе национализировали имущество 11 компаний, помогавших ВСУ

Правительство Севастополя утвердило постановление об изъятии ряда активов в пользу города. Решение касается движимого и недвижимого имущества юридических и физических лиц, включая иностранные структуры, которые, по оценке городских властей, оказывали содействие вооруженным силам Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

Антитеррористическая комиссия установила, что севастополец Алексей Канцебовский, 1972 года рождения, состоит в ряде Telegram-сообществ, где публикует комментарии, которые власти охарактеризовали как антироссийские. По данным комиссии, он самостоятельно вышел на контакт с украинской военной разведкой и осуществлял финансовые переводы в криптовалюте в их пользу.

Матери Канцебовского — Ларисе Канцебовской — принадлежит контрольный пакет долей в ООО «Севстар МТ» и связанных с ним компаниях. Эти предприятия включены в перечень имущества, подлежащего передаче в собственность города. В него вошли, в частности, ООО «Севстар ИСПС», «Севстар ИТ», «Севстар МТ», «Ланком», «Севтелекомсервис», «Фринет Крым», НПП «Мист», а также индивидуальные предприниматели.

Отдельно власти сообщили о выявлении активов, связанных с ПАО «Севастопольгаз» и структурами, которые, по оценке правительства, контролируются недружественными России лицами. В перечень вошли компании «Цифровые инновации» и «Спецтехсервис».

Полный список изымаемого имущества опубликован на официальном портале правительства Севастополя. Губернатор поблагодарил руководство регионального управления ФСБ и силовые структуры города за проведенную работу.

Вячеслав Рыжков