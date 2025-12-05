В Севастополе национализировали имущество 11 компаний, помогавших ВСУ
Правительство Севастополя утвердило постановление об изъятии ряда активов в пользу города. Решение касается движимого и недвижимого имущества юридических и физических лиц, включая иностранные структуры, которые, по оценке городских властей, оказывали содействие вооруженным силам Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Антитеррористическая комиссия установила, что севастополец Алексей Канцебовский, 1972 года рождения, состоит в ряде Telegram-сообществ, где публикует комментарии, которые власти охарактеризовали как антироссийские. По данным комиссии, он самостоятельно вышел на контакт с украинской военной разведкой и осуществлял финансовые переводы в криптовалюте в их пользу.
Матери Канцебовского — Ларисе Канцебовской — принадлежит контрольный пакет долей в ООО «Севстар МТ» и связанных с ним компаниях. Эти предприятия включены в перечень имущества, подлежащего передаче в собственность города. В него вошли, в частности, ООО «Севстар ИСПС», «Севстар ИТ», «Севстар МТ», «Ланком», «Севтелекомсервис», «Фринет Крым», НПП «Мист», а также индивидуальные предприниматели.
Отдельно власти сообщили о выявлении активов, связанных с ПАО «Севастопольгаз» и структурами, которые, по оценке правительства, контролируются недружественными России лицами. В перечень вошли компании «Цифровые инновации» и «Спецтехсервис».
Полный список изымаемого имущества опубликован на официальном портале правительства Севастополя. Губернатор поблагодарил руководство регионального управления ФСБ и силовые структуры города за проведенную работу.