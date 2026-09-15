Верховный суд США отклонил ограничения Трампа на голосование по почте
Верховный суд США оставил в силе прежние правила голосования на выборах по почте, заблокировав масштабные ограничения, которые ввел своим указом президент Дональд Трамп. Высшая судебная инстанция поддержала решения нижестоящих судов, ранее заморозивших инициативу господина Трампа, которая могла отсечь часть демократического электората от голосования. Об этом сообщает CNN.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kylie Cooper / Reuters
Голосованием по почте, говорят эксперты, чаще пользуются избиратели-демократы. В феврале 2026 года президент призвал отменить традиционное голосование по почте, объяснив это борьбой с фальсификациями на выборах. А в конце марта подписал указ, вводящий новый, усложненный порядок голосования. Указ обязывал Почтовую службу США (USPS) доставлять избирательные бюллетени только гражданам, включенным в списки для голосования. Для этого штаты должны были передавать USPS актуальные базы данных с именами и адресами избирателей через онлайн-портал. Бюллетени должны были доставлять «в защищенных конвертах со штрих-кодами для отслеживания», дизайн конвертов должно было предварительно утверждать почтовым ведомством. При нарушении любого из требований USPS получала право удерживать бюллетени и не доставлять их по адресам.
Большинство (семь из девяти) судей Верховного суда США сочли, что вводить значительные изменения голосования по почте прямо перед ноябрьскими выборами недопустимо, поскольку у местных властей нет времени на их реализацию. Судья Бретт Кавана назвал требования этих изменений «произволом и капризом».
В американской федеративной системе правила проведения выборов, включая президентские, определяет каждый штат. Поэтому попытка установить единый порядок почтового голосования федеральным решением затрагивает полномочия местных властей: решение Верховного суда сохраняет за штатами ключевую роль в организации этой процедуры.
Спор возник на фоне многолетних разногласий вокруг почтового голосования. В разных формах оно практиковалось в США почти два столетия и проходило через многочисленные судебные разбирательства; при этом утверждения о массовых злоупотреблениях не получили экспертного подтверждения: в 2020 году вероятность обмана на выборах оценивалась в 0,00006%.