Верховный суд США отклонил ограничения Трампа на голосование по почте

Верховный суд США оставил в силе прежние правила голосования на выборах по почте, заблокировав масштабные ограничения, которые ввел своим указом президент Дональд Трамп. Высшая судебная инстанция поддержала решения нижестоящих судов, ранее заморозивших инициативу господина Трампа, которая могла отсечь часть демократического электората от голосования. Об этом сообщает CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Голосованием по почте, говорят эксперты, чаще пользуются избиратели-демократы. В феврале 2026 года президент призвал отменить традиционное голосование по почте, объяснив это борьбой с фальсификациями на выборах. А в конце марта подписал указ, вводящий новый, усложненный порядок голосования. Указ обязывал Почтовую службу США (USPS) доставлять избирательные бюллетени только гражданам, включенным в списки для голосования. Для этого штаты должны были передавать USPS актуальные базы данных с именами и адресами избирателей через онлайн-портал. Бюллетени должны были доставлять «в защищенных конвертах со штрих-кодами для отслеживания», дизайн конвертов должно было предварительно утверждать почтовым ведомством. При нарушении любого из требований USPS получала право удерживать бюллетени и не доставлять их по адресам.

Большинство (семь из девяти) судей Верховного суда США сочли, что вводить значительные изменения голосования по почте прямо перед ноябрьскими выборами недопустимо, поскольку у местных властей нет времени на их реализацию. Судья Бретт Кавана назвал требования этих изменений «произволом и капризом».

Алена Миклашевская