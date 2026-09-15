В Петербурге перебои с бензином объяснили повышенным спросом и сложной логистикой

На автозаправочных станциях Санкт-Петербурга спрос на бензин АИ-92 и АИ-95 опережает объемы текущих поставок. В связи с этим заправки могут быть пустым, пока бензин доставляют с баз до АЗС. Об этом «Фонтанке» сообщили в Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Накануне сотрудники пресс-службы комитета, комментируя очереди на заправках города, написали в группе ведомства во «ВКонтакте», что «сложности зафиксированы и связаны с временными логистическими задержками или повышенным спросом».

Перебои с поставками бензина на АЗС в Санкт-Петербурге наблюдаются с начала сентября. В сегодняшнем комментарии комитета отмечается, что власти города работают с крупнейшими операторами заправок и помогают им выстроить логистику поставок.

Подробнее — в материале «Ъ-Северо-Запад» «Бензин встал в очередь».