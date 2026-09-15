Сибирский рынок факторинга в первом полугодии 2026 года вырос на 11%

На 1 июля 2026 года факторинговый портфель в Сибирском федеральном округе составил 257 млрд руб., что на 11,1% больше, чем на ту же дату год назад. Количество активных клиентов за первое полугодие 2026 года в Сибири составило 905 организаций (+15,1%), сообщила Ассоциация факторинговых компаний.

Наибольшая динамика роста факторингового портфеля зафиксирована в Красноярском крае (+336,9%, до 18,7 млрд руб.), Кузбассе (+269,5%, до 31,1 млрд руб.) и Томской области (+125,8%, до 129,1 млрд руб.). Наибольшее падение — в Омской (-78,1%, до 28,4 млрд руб.) и Иркутской (-23%, до 6,2 млрд руб.) областях, а также в Республике Алтай (-4,8%, до 810 млн руб.).

В сегменте малого и среднего предпринимательства регионом с самым большим факторинговым портфелем также стал Красноярский край — 9,6 млрд руб. На втором месте — Новосибирская область с показателем 2,7 млрд руб., на третьем — Омская область с результатом 1,2 млрд руб.

Михаил Кичанов