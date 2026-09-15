На портале «ГИС Торги» объявлен аукцион по продаже государственного пакета акций АО «Тувастрой». Согласно опубликованной документации, к реализации предлагается 928 обыкновенных именных акций компании, что составляет порядка 20% от ее уставного капитала. Начальная стоимость лота установлена в размере 29,5 млн руб.

Прием заявок на участие в торгах открыт с 15 сентября и продлится до 15 октября. Подведение итогов аукциона назначено на 27 октября.

Основным профилем деятельности предприятия указано строительство жилых и нежилых зданий. Крупнейшими соучредителями АО выступают Светлана Кыргыс с долей 26,55% и Маадыр-Оол Кыргыс — 25,3%. По итогам 2025 года строительная компания зафиксировала чистый убыток в размере 3,78 млн руб. при выручке 46,1 млн руб., следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2019—2022 годах гендиректором «Тувастроя» работал Артыш Кыргыс, который затем был последовательно назначен вице-мэром Кызыла, министром строительства Тувы, а в июле 2026 года — вице-премьером республиканского правительства.

Лолита Белова