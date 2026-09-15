Количество выданных займов в сегменте POS-кредитования выросло на 7% в Удмуртии

В августе в Удмуртии выдали 2,7 тыс. POS-кредитов — займов, оформляемых в точках продаж. Это на 7% больше, чем в июле. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

Объем розничного кредитования составил 171,3 млн руб. Месяц к месяцу он вырос на 7%. Средний чек составил 63 тыс. руб. при сроке в 19 месяцев. Два последних показателя практически не изменились.

В среднем по стране объем POS-кредитования в августе вырос на 11% — до 17,8 млрд руб. Средний размер одного займа чуть выше значения в Удмуртии — 67 тыс. руб. Срок — 18 месяцев.

Напомним, в августе банки выдали 15,3 тыс. кредитных карт, что на 8% больше, чем месяцем ранее.