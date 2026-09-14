Выдача кредиток в Удмуртии выросла на 8% в августе

Банки в Удмуртии выдали в августе 15,3 тыс. кредитных карт — на 8% больше, чем месяцем ранее. Общий объем лимитов по ним составил 1,65 млрд руб., увеличившись за месяц на 1%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Средний лимит по новой кредитной карте в республике составил 108 тыс. руб. За месяц показатель снизился на 7%. По итогам января—августа в Удмуртии было выдано 106,9 тыс. кредиток с общим лимитом 11,75 млрд руб. В среднем показатель за этот период составил 110 тыс. руб.

В целом по России в августе банки выдали 1,5 млн кредитных карт — максимальное количество с начала 2025 года. За месяц выдача выросла на 11%, а общий объем лимитов достиг 173,4 млрд руб.