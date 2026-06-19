Три модели Volga стоимостью до 4,65 млн рублей поступили в продажу

Бренд Volga 19 июня объявил о старте продаж трех моделей автомобиля в официальных дилерских центрах. Флагманский кроссовер Volga K50 предложен по цене от 4,2 до 4,65 млн руб., среднеразмерный кроссовер Volga K40 — от 2,75 до 3,8 млн руб., седан бизнес-класса Volga C50 — от 2,9 до 3,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: бренд Volga Фото: бренд Volga

Как писал «Ъ-Приволжье», автомобили Volga выпускает АО «Производство легковых автомобилей» на промышленной площадке Горьковского автозавода, где раньше производили машины Skoda и Volkswagen. ПЛА арендует эти площади у ГАЗа. На первом этапе Volga будет поставляться только на российский рынок. Автомобили созданы на платформах китайской Geely.

Галина Шамберина