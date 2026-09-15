Мост через Исеть в Екатеринбурге расписали к Международному фестивалю молодежи

В Екатеринбурге завершилось благоустройство участка набережной Исети в районе Уктуса. Одним из элементов обновленного пространства стала роспись на пешеходном мосту площадью около 200 квадратных метров (кв. м). Ее посвятили Международному фестивалю молодежи, который проходит в городе и продлится до 17 сентября. Работы выполнил строительный холдинг «Атом» за свой счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба холдинга «Атом» Фото: пресс-служба холдинга «Атом» Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба холдинга «Атом» Фото: пресс-служба холдинга «Атом»

«То, что городу доверяют принимать такие значимые мероприятия — большая честь и результат общей работы власти, бизнеса и горожан»,— отметил глава холдинга «Атом» Валерий Ананьев, добавив, что роспись на пешеходном мосту будет напоминать о знаковом событии, объединившем молодежь из 191 страны.

В рамках благоустройства рядом с мостом появились прогулочные и велосипедные дорожки, детская площадка с канатной дорогой, скалодромом и качелями, амфитеатр. Для маломобильных жителей и родителей с колясками оборудовали тротуар-пандус.

На территории убрали аварийные деревья и высадили новые растения — ивы, спирею и вейник. Также здесь появились посевные луга с цветущими растениями.

Общая площадь благоустроенного участка составила 8,3 тыс. кв. м, протяженность набережной — 325 метров.

Ранее в рамках муниципального контракта «Атом» благоустроил противоположный берег Исети, построил улицу Водоемную и пешеходный мост в районе ледовой арены «Айс». После завершения работ оба берега реки в районе Уктуса объединили в единую прогулочную зону.

Напомним, торжественная церемония открытия Международного фестиваля молодежи прошла в Екатеринбурге 13 сентября. В ней приняли участие 10 тыс. человек.

Алексей Буров