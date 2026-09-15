СКР возбудил дело о теракте после ракетной атаки на Таганрог

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после ракетной атаки ВСУ на Таганрог.

«В результате произошедшего повреждены многоквартирные и частные дома, аграрные помещения, склад маркетплейса Ozon и другие объекты», — заявили в ведомстве. Дело расследуется по ст. 205 УК РФ.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что также за ночь над регионом было уничтожено более 30 БПЛА. В Ozon позднее уточнили, что при атаке был поврежден хаб доставки логистического партнера компании.