В Таганроге из-за ракетной атаки эвакуировали хаб партнера Ozon

В Таганроге ночью из-за ракетной атаки был эвакуирован хаб доставки логистического партнера Ozon, сообщила компания. В блоке здания произошел пожар, пострадавших нет. Хаб временно приостановил работу.

В Ozon уточнили, что товары, которые направлялись в хаб, распределят по другим объектам. «Все системы сработали штатно... Поставки у продавцов в этом хабе мы никогда не принимали, он выполняет другие операции»,— рассказали в компании.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в течение ночи над регионом было уничтожено более 30 БПЛА. Было повреждено остекление двух многоквартирных и трех частных домов, также повреждения зафиксировали на складах сельхозпредприятий, газовой трубе и в продуктовом магазине.