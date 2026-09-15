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Двух медведей застрелили в Братском районе Приангарья

Двух медведей убили в Братском районе Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Одного хищника ликвидировали в районе села Покосное. Также охотоведы застрелили опасную особь в поселке Сахорово. В вечернее время медведь вышел в черту населенного пункта и представлял угрозу местным жителям.

Как писал «Ъ-Сибирь», на территории Хакасии в минувшие выходные были застрелены 12 бурых медведей.

Александра Стрелкова

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