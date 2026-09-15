«Технология информационного шума»

Красное море — в зоне особого внимания США, об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя ситуацию в Баб-эль-Мандебском проливе. Ранее йеменские хуситы добились очередных военных успехов в борьбе с просаудовскими силами в Йемене. Вашингтон при этом заверяет о минимальном ущербе для мировой экономики. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Дональд Трамп умышленно выдает желаемое за действительное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Хуситы и стоящий за ними Иран одержали первую по-настоящему крупную военную и политическую победу. Йеменское движение «Ансар Аллах» теперь фактически контролирует Баб-эль-Мандебский пролив. Что это значит, объяснять в который раз смысла нет. Достаточно посмотреть на мировые нефтяные котировки, которые устремились вверх.

Главный пострадавший — Саудовская Аравия. Страна обладает новейшими вооружениями и вот достаточно неожиданно ввязалась в войну с племенами в тапках, как называют порой хуситов. Однако как минимум с оружием нужно уметь обращаться и не бояться при этом противника. Союзные королевству силы полностью провалились: побросали новейшую технику и бежали.

Ни Америка, ни новые союзники в лице Турции и Пакистана на помощь саудитам не пришли. Но высокие цены на нефть сейчас очень некстати для Дональда Трампа, особенно накануне промежуточных выборов в Конгресс. Так что же делать?

47-й президент Соединенных Штатов, судя по всему, решил действовать старым проверенным способом — с помощью вербальных интервенций.

Он заявил, что хуситы сами на него вышли и заверили, что с Америкой воевать не намерены. Ранее они действительно обещали пропускать через Баб-эль-Мандеб все суда, кроме тех, что имеют отношение к Саудовской Аравии. Тем не менее разговор с Белым домом гордые шиитские повстанцы опровергли.

Ситуация напоминает историю с дизелем, когда Трамп заверил мировую общественность, что Украина и Россия фактически согласились на энергетическое перемирие. Позже выяснилось, что это не совсем так, хотя по большому счету это и неважно. Трамп, как никто другой, понимает психологию рыночных спекулянтов: они реагируют на новости.

Задача президента самой крупной экономики мира — качнуть рынки в нужную сторону и изменить негативные для себя тренды.

Для этого вполне можно выдать желаемое за действительное. По-научному это называется «технология информационного шума». Задача — сбить панику и показать, что ситуация под контролем. Дизеля не хватает, не беда: была проведена беседа с Зеленским и Путиным, все будет хорошо; хуситы наступают, так это не проблема Вашингтона, США они не тронут, Саудовская Аравия сама виновата.

Человек так устроен — он склонен верить и надеяться на лучшее. Участники рынка — люди практичные. Они, может быть, сами и не верят во всё то, что слышат в новостях, но готовы на этом сыграть, чтобы заработать. Одно сообщение устаревает, его опровергают. И это не страшно, всегда можно вбросить новую интересную историю.

Саудовская Аравия тем временем активно ищет союзников. С высокой долей вероятности одну из крупнейших нефтяных держав в итоге в беде не бросят. Но пока создается впечатление, что партнеры от союзника отвернулись. Мир хоть и верит в лучшее, но остается при этом циничным, у каждого свои интересы. Альтруисты нынче встречаются редко.

Дмитрий Дризе