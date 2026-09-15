Сальдо: Украина потеряла выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявленная блокировка означает, что порты Херсона на Днепре и Николаева на Южном Буге теряют возможность использовать лиман как обычный морской выход для отправки грузов. В 2022 году российская сторона связывала безопасный выход торговых судов с предварительным разминированием портов, поэтому препятствием для судоходства называлась в том числе минная опасность, а не только боевые действия.

Для украинского экспорта в августе 2023 года обсуждали обходной маршрут через Дунай: после выхода России из зерновой сделки США, ЕС, Румыния, Украина и Молдавия прорабатывали альтернативные пути поставок зерна, и Румыния планировала увеличить ежемесячный транзит украинского зерна с 2 млн до 4 млн тонн. Это показывало возможность перенаправлять часть грузопотока через речные и дунайские порты вместо заблокированного морского прохода.

Морские перевозки к украинским портам при этом оставались сопряжены с военным риском: с 20 июля 2023 года Минобороны России заявило, что считает все суда, следующие к портам Украины, потенциальными перевозчиками военных грузов, а страны их флага — вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Украина объявила аналогичные меры в отношении судов, направляющихся к российским портам.