Оборот малых предприятий Удмуртии снизился на 7% в первом полугодии

163,3 млрд руб. составил оборот малых предприятий Удмуртии с численностью от 16 до 100 сотрудников в январе—июне. За год он уменьшился на 7,1%. 59,9% из этой суммы — продажи товаров собственного производства, сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В целом в указанном сегменте бизнеса работают 60,1 тыс. человек. Это на 8,7% больше, чем было в 2022 году, но на 5,9% меньше, чем в 2025-м. Средняя зарплата работающих на малых предприятиях достигла 81,4 тыс. руб., увеличившись за год на 14,3%.

Напомним, объем инвестиций в республику сократился на 17,6%. За первые шесть месяцев в экономику региона было вложено 74,4 млрд руб.