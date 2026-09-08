Объем инвестиций в экономику Удмуртии упал почти на 18% в первом полугодии

В экономику Удмуртии за январь—июнь было вложено 74,4 млрд руб. Это на 17,6% меньше в сопоставимой оценке, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Две трети от привлеченных в регион средств, или 50,1 млрд руб., составили вложения в основной капитал крупных и средних организаций. Основной источник инвестиций, или 79%, — собственные средства компаний. В структуре привлеченных средств наибольший объем приходится на кредиты банков — 5,1 млрд руб. Из бюджета на развитие предприятий направлено 3,6 млрд руб.

За первые шесть месяцев 34% инвестиций ушли в обрабатывающие производства, еще 19% — в добычу полезных ископаемых. На приобретение машин, оборудования и хозинвентаря крупные и средние организации использовали 44% общего объема привлеченных средств. Еще около трети направили на возведение нежилых зданий, сооружений и улучшение земель.

Удмуртия заняла восьмое место по доле в общем объеме инвестиций в ПФО — 3,4%. Первое место в Приволжье по размеру вложений занял Татарстан — на его долю пришлось 35,5% от общего объема. Меньше всего средств привлек Марий Эл — 0,6%.