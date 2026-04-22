Участок ЕКАД расширят до шести полос и полностью откроют к 2028 году

В 2026 году на реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) направят 4,2 млрд руб., сообщил на пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

По его словам, работы будут сосредоточены на участке с 10-го по 24-й км — от Тюменского до Режевского тракта. «До конца года планируется запустить полноценное движение по первым 1,5 км»,— сказал он. Весь участок планируется закончить в 2028 году. Параллельно идет расширение ЕКАД до шести полос в обоих направлениях.

В целом в 2026 году на дорожные работы в Свердловской области предусмотрено более 40 млрд руб., включая федеральное финансирование через нацпроект «Инфраструктура для жизни». «Основной объем и активный старт строительно-монтажных работ будет дан в третьей декаде мая»,— дал прогноз господин Чегаев.

Дорожные работы запланированы на 73 объектах общей протяженностью порядка 230 км. География обширна — от участков Серовского тракта и дороги Североуральск–Ивдель до Режевского тракта, восточных и западных территорий.

Олеся Рыжкова