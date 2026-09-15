«Сначала мы вопили, потом ворчали, сейчас все более-менее нормально»

На пленарной сессии форума TNF «Цифровая трансформация ТЭК-2036: от стратегических ориентиров к системной реализации» представители нефтегазовых корпораций и IT-компаний сформулировали новые для сферы вызовы. Среди них — нехватка возможностей «железа» для готовых российских решений, отсутствие согласованности между участниками рынка и проблемы маркетингом качественных продуктах. Среди возможных решений — унификация решений, разработка понятной регуляции, наблюдение и сбор информации об автоматизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пленарная сессия форума TNF «Цифровая трансформация ТЭК-2036: от стратегических ориентиров к системной реализации»

Фото: Пресс-служба TNF Пленарная сессия форума TNF «Цифровая трансформация ТЭК-2036: от стратегических ориентиров к системной реализации»

Фото: Пресс-служба TNF

К 2030 году доля организаций ключевых отраслей, использующих российское базовое и прикладное программное обеспечение (ПО), должна достичь 80%, а среди компаний с государственным участием — 95%, в начале дискуссии напомнил заместитель министра энергетики Эдуард Шереметцев.

«Особые требования, естественно, предъявляются к значимым объектам КИИ (критической информационной инфраструктуры). В этом контуре предполагается полностью исключить использование иностранного ПО для компаний с госучастием»,— пояснил он.

Сейчас, по его словам, российское ПО используют около 50% компаний, а в секторе с госучастием — около 80%.

Одной из главных проблем господин Шереметцев назвал тяжелый класс программного обеспечения. По его словам, здесь сохраняются вопросы по ERP-системам (системы планирования ресурсов предприятия) и СУБД (систем управления базами данных). Даже при наличии альтернатив переход на них в корпоративном сегменте идет непросто.

Вторая сложность связана с совместимостью. Господин Шереметцев пояснил, что зачастую решение не подходит для установки в реальную инфраструктуру. «На столе любая железка работает, особенно на выставке. Но когда привез в компанию, поставил в инфраструктуру, она часто или не работает, или работает, но недолго»,— пояснил замминистра. Он добавил, что вопросы совместимости операционной системы сейчас решаются очень быстро, так как диалог между производителями и заказчиками уже выстроен.

По словам начальника департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций ПАО «Газпром нефть» Антона Думина, для российских решений зачастую требуется в два-три раза больше мощностей, чем для ушедших зарубежных.

«Конкуренция на рынке российского железа слабая, долгие сроки поставки, в некоторых классах низкое качество. Эти вопросы выходят за рамки отраслевых, требуют регуляции»,— добавил заместитель вице-президента ПАО «Транснефть» Иван Шальков.

Основной вектор сложностей в отрасли, согласились участники сессии, сменился с ситуации, когда отечественного ПО не хватает, на необходимость проверять его работу под реальными нагрузками. «Ограничения не функциональные, а проектные. Наличие и совместимость не являются проблемой, сейчас фокус внимания — это наработка на отказ и выработка техправил и экосистем», — сказал Антон Думин.

Третья проблема — рост цен на отдельные продукты после начала специальной военной операции. «Пусть это останется на совести тех, у кого что-то подросло, но благодаря конкуренции появляются все новые и новые решения, которые позволяют нашим заказчикам выбирать то, что действительно и по карману, и по функционалу», — подчеркнул Эдуард Шереметцев.

Ключевой вызов, по мнению замминистра, в разрозненности внедряемых решений. «ПО разрабатывается разными организациями для одного и того же процесса, тратятся деньги»,— сказал господин Шереметцев.

По его словам, необходимо объединять опыт компаний, даже несмотря на их тревожность относительно того, чтобы открыто делиться данными. «Надо просто собраться и договориться нескольким большим компаниям, а остальные подтянутся. Это то, как у нас появился, например, единый разъем Type-C», — высказался господин Шереметцев.

Руководитель научно-технического центра «Газпром нефти» Александр Ситников заметил, что для этого необходима понятная задача для рынка сверху. «Всегда есть два подхода: план А — договориться, план Б — регулирование. Мы стараемся оттягивать регулирование, потому что надо договариваться, иначе вы сами начнете жаловаться», — возразил Эдуард Шереметцев.

Антон Думин подчеркнул, что самое ценное в создании договоренностей — возможность обмениваться опытом, но для этого компаниям нужно его наработать. Он отметил, что автономность решений строится на доверии, доверие на предсказуемости, а она, в свою очередь, на длительном наблюдении.

«Сначала мы вопили, потом ворчали, сейчас все более-менее нормально. Все проблемы ясны, понятно, как с ними работать. Не всегда хватает только рук, времени и денег»,— завершил пленарную сессию Эдуард Шереметцев.

Анна Капустина, Тюмень