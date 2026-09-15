Пилота параплана оштрафовали на 35 тыс. рублей за столкновение с ЛЭП на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на 35 тыс. руб. оштрафовали пилота мотопараплана, который столкнулся с линией электропередач на 2 км дороги Старый Надым — Надым, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Пилот оштрафован за нарушение правил использования воздушного пространства (ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ). Прокуратура выяснила, что полет выполнялся с отклонениями от заявленного плана, несоблюдением условий, доведенных центром Единой системы в разрешении на использование воздушного пространства. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Инцидент произошел 16 июля около 23:00. Находившаяся в параплане пассажирка получила ожоги и была госпитализирована.

Ирина Пичурина