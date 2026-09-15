Отсутствие ливневой канализации привело к размыву откоса в центре Новосибирска

Власти Новосибирска введут режим повышенной готовности из-за дорожной ситуации на участке в центре города — на пересечении Красного проспекта и ул. Кавалерийской у торгового центра «Европа». Соответствующее решение, опубликованное 14 сентября, приняла муниципальная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС.

Причиной для такого решения стал размыв откоса участка тротуара, произошедший из-за отсутствия сетей ливневой канализации. Комиссия признала ситуацию «критической, развитие которой представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей».

В решении комиссии содержится поручение МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» подготовить техническое решение и смету для строительства ливневки и восстановления откоса.

Валерий Лавский