ХК «Торпедо» обыграл «Ак Барс» со счетом 3:2 на матче-открытии «Volga арены»

Победой нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» над казанским «Ак Барсом» завершился матч-открытие «Volga арены» в Нижнем Новгороде. Игру посетили 12 тыс. зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Итог матча — 3:2 в пользу нижегородцев. Первый гол на второй минуте матча забил игрок «Ак Барса» Дмитрий Кателевский. Нижегородцы выровняли счет на девятой минуте, а на 14-й вышли вперед: отличились Даниил Сероух и Игорь Гераськин соответственно. Второй период торпедовцы начали в большинстве и воспользовались инициативой: Владимир Ткачев завершил комбинацию Егора Виноградова и Михаила Воробьева. В третьем периоде казанцы играли в большинстве, и Егор Соколов из «Ак Барса» сократил разрыв. За полторы минуты до окончания матча «Ак Барс» снял вратаря, и игроки вшестером смогли еще раз ударить по воротам соперника. Но этот гол не был засчитан из-за блокировки вратаря.

Как писал «Ъ», тестовый матч на новой арене состоялся в начале сентября. Тогда нижегородская молодежная хоккейная команда «Чайка» проиграла казанскому «Ирбису» со счетом 3:5.

Людмила Аристова