Тестовый матч на «Volga арене» посетили 3,5 тысячи зрителей

Молодежная хоккейная команда «Чайка» (Нижний Новгород) проиграла «Ирбису» (Казань) в первом матче сезона Молодежной хоккейной лиги 2026/2027 со счетом 3:5. Матч стал тестовым для новой 12-тысячной «Volga арены», его посетили 3,5 тыс. зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МХК «Чайка» Фото: МХК «Чайка»

Теперь «Чайка» возвращается во дворец спорта «Нагорный», где будет базироваться в течение сезона, отмечается в сообщении команды. Следующий матч она проведет с «Реактором» в Нижнекамске.

Как писал «Ъ-Приволжье», матч-открытие на «Volga арене» запланирован на 14 сентября: нижегородское «Торпедо» встретится с казанским «Ак Барсом».

Галина Шамберина