Ким Чен Ын пообещал Путину неизменно поддерживать Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину ответную телеграмму. В ней он назвал коллегу «близким другом корейского народа» и пообещал продолжать поддерживать Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По словам Ким Чен Ына, Северная Корея и Россия «укрепляют доверие и единство, совместно отстаивая справедливость и мир». Лидер КНДР отметил, что настроен на «всестороннее расширение и углубление» совместных проектов с Россией.

«Я клянусь в своей непоколебимой поддержке вас, дорогой русский народ, и уверен в победе России в сегодняшней священной войне за защиту интересов безопасности страны и международного правосудия»,— указано в телеграмме, которую опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На прошлой неделе президент России направил лидеру КНДР телеграмму по случаю 78-й годовщины образования республики. Владимир Путин пообещал укреплять партнерство Москвы и Пхеньяна.