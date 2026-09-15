Ким Чен Ын пообещал Путину неизменно поддерживать Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту России Путину
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину ответную телеграмму. В ней он назвал коллегу «близким другом корейского народа» и пообещал продолжать поддерживать Россию.
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
По словам Ким Чен Ына, Северная Корея и Россия «укрепляют доверие и единство, совместно отстаивая справедливость и мир». Лидер КНДР отметил, что настроен на «всестороннее расширение и углубление» совместных проектов с Россией.
«Я клянусь в своей непоколебимой поддержке вас, дорогой русский народ, и уверен в победе России в сегодняшней священной войне за защиту интересов безопасности страны и международного правосудия»,— указано в телеграмме, которую опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
На прошлой неделе президент России направил лидеру КНДР телеграмму по случаю 78-й годовщины образования республики. Владимир Путин пообещал укреплять партнерство Москвы и Пхеньяна.
Формальной основой для заявленной поддержки служит договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный Россией и КНДР 19 июня 2024 года. Он предусматривает, что стороны обязуются незамедлительно оказывать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из стран. Ратификацию документ прошел осенью 2024 года: Владимир Путин подписал закон 9 ноября, Ким Чен Ын — 11 ноября, а 4 декабря представители МИДов двух стран обменялись ратификационными грамотами.
Договор охватывает не только военную сферу и возможность совместных учений, но и сотрудничество в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, туризме и борьбе с терроризмом. Таким образом, обещанное расширение совместных проектов может касаться как механизмов безопасности, так и гражданских направлений, зафиксированных в документе.