По просьбе крупных компаний продлили время голосования в Саяногорске и Сорске

Избирательная комиссия Республики Хакасия перенесла начало голосования на выборах в Госдуму РФ с 08:00 на 07:00 на трех участках. Они находятся в городах Саяногорске и Сорске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Соответствующее постановление избиркома издано 14 сентября. В документе указывается, что с просьбой о переносе времени открытия обратились руководители предприятий с непрерывным циклом работы: АО «Русал Саяногорск», ООО «ИСО в г. Саяногорск» и ООО «Сорский ГОК».

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее в Красноярском крае продлили время голосования на сентябрьских выборах на двух участках в Северо-Енисейском муниципальном округе. Они расположены в вахтовых поселках, где проживают сотрудники Олимпиадинского ГОКа, компаний «Полюс» и «Соврудник».

Валерий Лавский