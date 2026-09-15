Бензин в Челябинскую область поставляют в «ручном режиме»

Правительство РФ продолжает корректировать поставки топлива на региональные рынки, где фиксируются локальные перебои. В ручном режиме обеспечиваются несколько субъектов, в том числе Челябинская область. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Александр Новак на совещании по ситуации на рынке топлива.

В том же режиме организована работа по поставкам в Екатеринбург, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, Пермский и Краснодарский края. Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива. ФАС России активно пресекает нарушения антимонопольного законодательства. На сегодняшний день возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 исполнено.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, на прошлой неделе стало известно, что «Лукойл» собирается увеличить поставки бензина в Челябинскую область.

Виталина Ярховска