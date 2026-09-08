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«Лукойл» собирается увеличить поставки бензина в Челябинскую область

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» Александром Кузнецовым. Отдельной темой обсуждения стало увеличение объемов поставок топлива со стороны компании, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Стороны рассмотрели дополнительные меры по обеспечению стабильных поставок топлива в область, учитывая повышенную нагрузку из-за ремонтов на нефтеперерабатывающих предприятиях. Кроме того, планируется расширить сеть заправок «Лукойл» на Южном Урале, чтобы повысить доступность топлива для населения.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, на прошлой неделе Алексей Текслер заявил об увеличении лимитов поставок моторного топлива в регион после консультаций с правительством РФ.

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