В Китае вступили в силу новые правила выезда граждан из страны

Власти КНР ужесточили правила выезда из страны для граждан при наличии угроз национальной и технологической безопасности.

Новые нормы в начале месяца анонсировал Госсовет КНР. Они состоят из 19 пунктов. Согласно им, под усиленный контроль попадают сотрудники ключевых отраслей промышленности — в первую очередь сферы искусственного интеллекта, полупроводников и робототехники.

Граждане обязаны предоставлять основания для поездок, а таможенники получили право опрашивать выезжающих и досматривать их мобильные устройства. При выявлении «вредной для нацбезопасности деятельности» за рубежом власти могут запретить выезд из КНР на срок до трех лет.

Как отметил замминистра Совета по делам материковой части Тайваня Шэнь Юйчунь, особо уязвимыми оказались тайваньцы, работающие на материке в сфере высоких технологий и полупроводников.

Эрнест Филипповский