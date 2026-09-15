В Китае вступили в силу новые правила выезда граждан из страны
Власти КНР ужесточили правила выезда из страны для граждан при наличии угроз национальной и технологической безопасности.
Новые нормы в начале месяца анонсировал Госсовет КНР. Они состоят из 19 пунктов. Согласно им, под усиленный контроль попадают сотрудники ключевых отраслей промышленности — в первую очередь сферы искусственного интеллекта, полупроводников и робототехники.
Граждане обязаны предоставлять основания для поездок, а таможенники получили право опрашивать выезжающих и досматривать их мобильные устройства. При выявлении «вредной для нацбезопасности деятельности» за рубежом власти могут запретить выезд из КНР на срок до трех лет.
Как отметил замминистра Совета по делам материковой части Тайваня Шэнь Юйчунь, особо уязвимыми оказались тайваньцы, работающие на материке в сфере высоких технологий и полупроводников.
Новые нормы делают зарубежную поездку специалистов стратегических отраслей вопросом не только миграционного или таможенного контроля, но и защиты технологической информации. Власти опасаются, что сотрудники сферы искусственного интеллекта могут непреднамеренно раскрыть конфиденциальные сведения о разработках Китая либо стать объектом задержания и использоваться как рычаг в переговорах между США и Китаем. Поэтому значение будут иметь не только цель поездки, но и доступ работника к чувствительным технологиям и данным.
Для тайваньских специалистов на материке это особенно существенно из-за их связи с полупроводниковой отраслью: в 2024 году на Тайвань приходилось 60% мирового производства полупроводников и более 90% выпуска самых передовых чипов.
Похожий разрешительный подход уже применялся ранее: в 2025 году контроль над зарубежными поездками сотрудников ИИ-стартапа DeepSeek усилили для предотвращения «утечки мозгов», и материнская компания High-Flyer удерживала паспорта части сотрудников, ограничивая их выезд без разрешения.