Власти Китая ужесточают для граждан правила выезда из страны

Госсовет КНР опубликовал новые правила выезда и въезда в страну, которые расширяют полномочия властей по ограничению поездок. Изменения направлены на управление трансграничной деятельностью в целом, но прежде всего ужесточают контроль за оттоком «талантов, технологий, информации и данных соцсетей», который теперь входит в сферу обеспечения национальной безопасности. Об этом в среду пишет тайваньское издание Taipei Times.

Новые правила, которые вступят в силу 15 сентября, состоят из 19 частей. По ним, выезжающие должны предоставить «правдивые и законные» основания. Таможенники получают право задавать вопросы о заявленных целях поездок и проверять электронные данные на мобильных телефонах. Власти, в том числе региональные, смогут запрещать гражданам покидать страну на срок до трех лет, если установят, что они занимались за границей какой-либо вредной для национальной безопасности или интересов деятельностью.

Нарушителей правил экспорта или торговли технологиями по новым правилам привлекут к ответственности за угрозу промышленной или технологической безопасности КНР. Они могут столкнуться с запретами, в том числе на выезд сотрудников, от профильных ведомств, включая Минторг. Также правила ужесточают контроль над посредниками, организующими выезды за границу, связанные с обучением и иммиграцией.

Эрнест Филипповский