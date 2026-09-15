«Енисей» и «Кузбасс» одержали победы в матчах Кубка России по хоккею с мячом

Вечером 14 сентября в Кемерове завершился первый тур розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом в группе «Восток», куда попали команды из Сибири и Дальнего Востока. Победы одержали красноярский «Енисей» и местный «Кузбасс».

Красноярцы сломили упорное сопротивление абаканских «Саян»: первые три атаки команды из Хакасии в этом матче завершились голами. В составе «Енисея» отличились Сергей Ломанов и Антон Савлук, которые провели по три мяча. Итоговый счет — 11:6.

«Кузбасс», в свою очередь, разгромил свою «молодежку» — «Кузбасс-2» — со счетом 14:3. Напомним, в матче открытия турнира иркутские «Байкальские Соколы» обыграли новосибирский «Сибсельмаш» (5:2).

Валерий Лавский