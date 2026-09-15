Противодиабетические препараты могут рекомендовать для лечения зависимостей

“Ъ” изучил проекты новых клинических рекомендаций по работе с пациентами, страдающими от синдрома отмены и зависимостей от различных психоактивных веществ. В частности, в рекомендациях впервые упоминаются в качестве способов лечения зависимостей препараты для лечения диабета и ожирения — агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (например, «Оземпик»). Эти лекарства имитируют гормон, который вырабатывается в кишечнике, замедляют опорожнение желудка и снижают аппетит.

Исследования на животных показали, что под действием таких препаратов снижается потребление опиоидов и психостимуляторов. В будущем эти лекарства могут совершить революцию в лечении зависимостей, пояснил “Ъ” доцент кафедры психиатрии РУДН Роман Сулейманов, но пока они не прошли клинические испытания на людях, назначать их пациентам, страдающим от зависимостей, нельзя. «Включение их в рекомендации целесообразно, чтобы обозначить вектор развития науки на ближайшие годы и защитить врачей от опасного самолечения пациентов, начитавшихся модных статей в интернете»,— поясняет он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не кофе, а сплошная головная боль».