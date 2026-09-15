На обеспечение работы центра СКИФ направят дополнительные 608,8 млн рублей

Правительство РФ выделило проекту «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) еще 608,8 млн руб. на эксплуатацию установки. По словам первого заместителя председателя Госдумы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова, финансирование также будет направлено на проведение первых экспериментов.

Ранее во время рабочей поездки в Новосибирск президент РФ Владимир Путин заявил, что первые исследовательские станции должны быть введены в эксплуатацию до конца 2026 года. После запуска СКИФ у ученых появится возможность получать новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне. Это поможет решить ряд актуальных задач в биологии, медицине, химии и энергетике.

«Сибирский кольцевой источник фотонов» создается по указу президента в рамках национального проекта «Наука и университеты». Строительство установки ведется в наукограде Кольцово в Новосибирской области с 2021 года. Для нее строится комплекс зданий, общая площадь которых составит 86,8 тыс. кв. м. Здесь в том числе предполагается разместить шесть лабораторных станций. С учетом дополнительных средств общий объем финансирования проекта составит более 47 млрд руб.

Лолита Белова