Правительство РФ: топливо в Екатеринбург доставляют в «ручном режиме»

Работа по обеспечению поставок топлива в Екатеринбург, Челябинскую область, Пермский край и еще ряд регионов, в которых наблюдаются перебои, организована в «ручном режиме», сообщили в правительстве России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ

Накануне зампредседателя правительства Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием министра энергетики Сергея Цивилева, представителей Совета Федерации, Госдумы, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, глав регионов, отраслевых компаний. Он поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива.

Неделю назад губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что объем поставок бензина в регион увеличен, дополнительные партии топлива уже поступают на автозаправочные станции. По его словам, в первую очередь дополнительные объемы получают заправки сети «Лукойл». Также увеличила объемы реализации «Газпромнефть», компания также замещает инфраструктуру закрытых АЗС других сетей.

Ирина Пичурина