Российские психиатры предлагают поднять порог кофеиновой зависимости до 400 мг

“Ъ” изучил проекты новых клинических рекомендаций по работе с пациентами, страдающими от синдрома отмены и зависимостей от различных психоактивных веществ. Одно из наиболее интересных изменений касается употребляющих кофе.

В действующих рекомендациях сказано, что зависимость может формироваться уже при употреблении более 250 мг кофеина в сутки, что равно трем-четырем чашкам эспрессо или трем-пяти чашкам чая (в зависимости от крепости и вида напитка). Теперь предлагается поднять этот порог до 400 мг — или до пяти-шести чашек в день, что соответствует нормам Европейского агентства по безопасности продуктов питания о безопасной дозе для здоровых взрослых.

Подробно описываются симптомы отмены кофеина: поскольку он выводится из организма за четыре-шесть часов, примерно через это время могут появляться пульсирующая головная боль, бессонница, тревога, дрожание пальцев и нарушения ритма сердца. Конкретные методы лечения зависимости в рекомендациях не раскрываются, но отмечается, что синдром зависимости от кофеина диагностируется «довольно редко».

Разработанные Российским обществом психиатров документы должны прийти на смену действующим рекомендациям 2024 года. Проекты пока проходят общественное обсуждение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не кофе, а сплошная головная боль».