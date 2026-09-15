Госсовет КНР возглавил расследование гибели 25 моряков на судне в Циндао

Госсовет Китая сформировал следственную группу для расследования пожара на иностранном сухогрузе в порту Циндао, который привел к гибели рабочих. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство по управлению в чрезвычайных ситуациях КНР (МУЧС).

В группу входят представители нескольких министерств, включая МИД. Специалисты определят причину возгорания, а также установят виновных. На первом заседании группы 14 сентября было заявлено о необходимости выявления и устранения различных пожарных рисков.

Балкер Ocean Melody под флагом Либерии проходил техобслуживание на верфи Qingdao Beihai Shipbuilding Co. (входит в CSSC — Китайскую государственную судостроительную корпорацию). Пожар начался утром 10 сентября. На тушение ушло более трех часов. В момент возгорания на борту находились 42 человека. 25 человек погибли в огне, пятерых пострадавших госпитализировали. В тот же день МУЧС направило в порт Циндао рабочую группу для руководства аварийно-спасательными работами.

Эрнест Филипповский