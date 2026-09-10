При пожаре на судне в китайском Циндао погибли 25 человек

В порту китайского города Циндао в провинции Шаньдун на сухогрузе под иностранным флагом произошел пожар. Погибли 25 человек, еще пять — пострадали, сообщает издание Global Times.

Судно проходило техническое обслуживание на верфи Qingdao Beihai Shipbuilding Co., которая входит в Китайскую государственную судостроительную корпорацию. Пожар начался в 11:15 по местному времени (6:15 мск). На место прибыли экстренные службы. Пламя удалось потушить к 14:30 по местному времени (9:30 мск).

В момент возгорания на борту находились 42 человека. 12 человек были благополучно эвакуированы. Пять пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Global Times опубликовало фотографию с места происшествия, на которой видно название судна — Ocean Melody. По данным агентства AFP, это балкер длиной 190 м, который ходит под флагом Либерии. Очевидцы сообщили французскому агентству, что видели дым, но не слышали взрывов и не чувствовали каких-либо специфичных запахов.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал «строго привлечь виновных к ответственности» и поручил принять меры, чтобы не допустить таких происшествий в будущем, передает агентство «Синьхуа».