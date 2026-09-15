В январе—августе количество заказов в общепите снизилось на 3% год к году

Российский рынок общепита продолжает испытывать трудности из-за падения посещаемости заведений. По подсчетам Focus Technologies, в январе—августе 2026 года количество заказов в кафе и ресторанах в России снизилось на 3% год к году. При этом средний чек вырос на 7%, а продажи остаются в плюсе на 3%, уточняют аналитики. Согласно Росстату, в январе—июле россияне потратили в заведениях общепита по всей России 3,45 трлн руб., что на 17% больше год к году. Рынок сохраняет объем выручки прежде всего за счет роста стоимости заказа, а не за счет увеличения количества гостей, констатирует Михаил Васильев.

За восемь месяцев 2026 года число ликвидаций бизнеса выросло почти на 30% в годовом выражении, в то время как регистраций новых компаний — на 13,6%. Не исключено, что заметная часть вновь открытых юрлиц — это результат дробления бизнеса со стороны рестораторов и развития крупных сетей через франшизы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Общепит нашел баланс».