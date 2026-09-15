Общепит нашел баланс

Российский рынок общепита продолжает испытывать трудности из-за падения посещаемости заведений. За восемь месяцев 2026 года число ликвидаций бизнеса выросло почти на 30% в годовом выражении, в то время как регистраций новых компаний — на 13,6%. Не исключено, что заметная часть вновь открытых юрлиц — это результат дробления бизнеса со стороны рестораторов и развития крупных сетей через франшизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

В январе—августе 2026 года число регистраций новых компаний в сфере общепита выросло на 13,6% год к году, до 24,8 тыс., следует из подсчетов Rusprofile, с которыми ознакомился “Ъ”. При этом число ликвидаций увеличилось еще более выраженно — на 29,4%, до 21,2 тыс. Всего в середине августа в сфере работало 170,4 тыс. компаний.

Владелец сети Black Star Burger Юрий Левитас считает, что рост регистраций нового ресторанного бизнеса не стоит воспринимать как признак того, что отрасль вышла из кризиса. Большая часть рестораторов сегодня развивается преимущественно через франчайзинг, для чего регистрируются новые юрлица, считает Алена Овчинникова из Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. По данным эксперта Franshiza.ru Анны Рождественской, спрос на франшизы общепита за январь—август 2026 года сократился на 43%. Она подчеркивает, что около четверти новых запросов на франшизы сегмента летом 2026-го приходило именно от действующих владельцев общепита, которые рассматривают франшизу как возможность перепрофилировать заведение, сохранить бизнес и выйти из убытков.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев отмечает, что на рынок продолжают выходить новые проекты, но одновременно часть заведений не выдерживает роста расходов на продукты, персонал, аренду, коммунальные услуги, маркетинг, налоги, поясняет он.

Основатель Zemskiy Group Владислав Земский оценивает динамику падения открытия новых заведений в этом году в 50%. На этом фоне количество заведений за последний год практически не изменилось. По данным геосервиса 2ГИС, в августе 2026 года в российских городах-миллионниках работают 97,1 тыс. заведений общепита — это на 1% меньше год к году. При этом рост показателя зафиксирован только в двух городах — Ростове-на-Дону и Челябинске, а в остальных 14 он снизился.

Кроме того, не исключают Алена Овчинникова и Владислав Земский, предприниматели дробят бизнес для уменьшения налоговой нагрузки. С начала 2026 года предприниматели всех отраслей стали плательщиками НДС при превышении ежегодной выручки в 20 млн руб., однако для общепита прежняя планка в 60 млн руб. сохранилась с апреля и до конца текущего года.

При этом трафик в общепите продолжает падать. По подсчетам Focus Technologies, в январе—августе 2026 года количество заказов в кафе и ресторанах в России снизилось на 3% год к году. При этом средний чек вырос на 7%, а продажи остаются в плюсе на 3%, уточняют аналитики. Согласно Росстату, в январе—июле россияне потратили в заведениях общепита по всей России 3,45 трлн руб., что на 17% больше год к году. Рынок сохраняет объем выручки прежде всего за счет роста стоимости заказа, а не за счет увеличения количества гостей, констатирует Михаил Васильев.

По итогам года выручка ресторанного рынка в номинальном выражении еще может расти в том числе за счет изменения цен, однако динамика физического трафика останется более сдержанной, считают аналитики сервиса чаевых «Плавно». При этом партнер практики оценки бизнеса и активов Neo Станислав Мудров ожидает, что по итогам 2026 года число новых организаций в общепите будет на уровне 2025 года или немного ниже, а число ликвидаций вырастет. Выживут и укрепятся сетевые игроки, компании с отлаженной логистикой и автоматизацией, способные удерживать рентабельность на уровне 8–10%, резюмирует эксперт.

Дарья Андрианова